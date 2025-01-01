Замглавы Перми Игорь Субботин заявил о своём уходе Он выступил с прощальным словом на заседании гордумы Поделиться Твитнуть

Игорь Субботин

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Заместитель главы Перми по вопросам ЖКХ Игорь Субботин сегодня последний день отработал в этом статусе. На состоявшейся 28 января пленарке гордумы он попрощался с депутатами и покинул зал заседаний под аплодисменты парламентариев.

«Сегодня в должности заместителя главы это моя последняя дума. В этой должности она 68-я, в целом больше 150 дум. Мне действительно было очень приятно с вами работать, я старался всегда вас слышать, принимать все позитивные и негативные вещи, принимать меры. Понятное дело, что все ваши просьбы и обращения не ваши личные, а ваших избирателей, и я максимально старался на них реагировать», — сказал в прощальном слове чиновник.

Он также отметил, что «всегда остаётся на связи».

«Я продолжаю работать, но в другом статусе. Всегда на связи, ничего не меняется. Готов спокойно отрабатывать все моменты, которые есть», — добавил Субботин, чем вызвал бурную реакцию депутатов.

Игорь Субботин работал в должности заместителя мэра Перми с 2018 года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно , что Артём Балахнин завершает свою работу в должности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и займёт пост Игоря Субботина.

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