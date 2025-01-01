Алёна Бронникова На пермском «Протон-ПМ» сменился руководитель Предприятие возглавил замдиректора по качеству Александр Лядов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой АО "Протон-ПМ"

В пермском АО «Протон-ПМ» сменилось руководство. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новым директором назначен замдиректора по качеству Александр Лядов. Игорь Краснов, возглавлявший «Протон-ПМ» с 2020 года, продолжит работу на посту гендиректора АО «НПО Энергомаш». Соответствующее решение было принято советом директоров предприятия.

«Совет директоров АО "Протон-ПМ" 29 июня рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова и избрал новым руководителем предприятия Александра Лядова. К работе в новой должности он приступил 30 июня. Иван Краснов продолжает работу в ракетно-космической отрасли в должности генерального директора АО «НПО Энергомаш», — сообщили в АО «Протон-ПМ».

Александр Лядов родился в 1969 году, окончил механико-технологический факультет Пермского политеха по специальности «технология машиностроения» и Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В сфере производства ракетных двигателей работает с 1986 года. До назначения на пост главы «Протон-ПМ» занимал должность заместителя директора по качеству — главного контролёра предприятия.

В январе стало известно, что Иван Краснов возглавил АО «НПО Энергомаш». Бывший руководитель предприятия Игорь Арбузов решил завершить трудовую деятельность.

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