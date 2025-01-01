Алёна Бронникова Директор пермского «Протон-ПМ» Иван Краснов возглавил НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов продолжит деятельность на посту советника Поделиться Твитнуть

Генеральным директором пермского АО «НПО Энергомаш» назначен руководитель АО «Протон-ПМ». Соответствующее решение было принято советом предприятия. Информация об этом появилась на сайте организации 17 января.

Руководивший «Энергомашем» с 2015 года Игорь Арбузов решил завершить трудовую деятельность. При этом он продолжит работу на предприятии в должности советника.

«Я принял решение завершить работу, и это моё личное решение, и никаких других причин для этого нет», — отметил Арбузов.

За многолетнюю работу и личный вклад в развитие отечественного ракетно-космического двигателестроения первый замгенерального директора ГК «Роскосмос», председатель совета директоров НПО Андрей Ельчанинов вручил ему ведомственную награду — знак отличия «За верность космосу».

Иван Краснов начал карьеру в «Энергомаше» в 2001 году с должности инженера-экономиста и к 2011-му стал директором компании по экономике. В 2015 году занял пост заместителя генерального директора по экономике и финансам компании. А в декабре 2020-го был назначен директором «Протон-ПМ».

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