Алиса Окулова «Протон-ПМ» возглавил финансист из НПО «Энергомаш» Дмитрия Щенятского сменил Иван Краснов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Щенятский

Константин Долгановский

Директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, руководивший предприятием с 2014 года, покинул свою должность в связи с переходом на новую работу. Как сообщили «Новому компаньону», решением совета директоров, состоявшегося 25 декабря, новым директором назначен экс-заместитель гендиректора НПО «Энергомаш» по экономике и финансам Иван Краснов.

Он приступит к своим обязанностям с понедельника, 28 декабря.

Дмитрий Щенятский возглавлял «Протон-ПМ» с декабря 2014 года. Карьеру он начал в 1992 году на Новолядовском агрегатном заводе АО «Пермские моторы», который позднее преобразовали в ОАО «Протон-ПМ». В 2007-м стал начальником испытательного полигона, а с 2008-го и до назначения директором был главным инженером компании.

Новый директор компании Иван Краснов начал карьеру в «Энергомаше» в 2001 году с должности инженера-экономиста и к 2011 году стал директором компании по экономике. С 2015 года является заместителем генерального директора по экономике и финансам компании.

Основная специализация ПАО «Протон-ПМ» — производство ракетных двигателей. Также компания производит продукцию в интересах Минобороны.

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