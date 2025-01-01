Алёна Бронникова Минкульту и Минобру Пермского края передадут новые функции Четыре региональных ГКУ находятся в процессе реорганизации Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае запланирована реорганизация нескольких государственных казённых учреждений. Двум министерствам будут переданы новые функции. Информация опубликована в соответствующем распоряжении властей.

Отдельные функции ГКУ ПК «Центр обслуживания учреждений» будут переданы краевому министерству культуры. В частности, содействие в организации проектной деятельности при реализации региональных проектов нацпроекта «Культура», размещение информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), а также организационная и методологическая поддержка проектной деятельности при реализации проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Министерство образования и науки края получит часть функций ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учёта и отчётности». Ведомство будет, в том числе, осуществлять полномочия исполнительных органов по исполнению публичных нормативных обязательств в денежной форме перед физлицами и зарегистрированного в качестве поставщика информации в ЕГИССО и формировать соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией товаров и услуг, подлежащих госрегулированию.

Оба министерства должны в течение трёх месяцев подготовить проекты постановления правительства Прикамья, предусматривающих передачу данных функций.

Кроме того, власти распорядились присоединить Центр бухгалтерского учёта и отчётности, Центр обслуживания учреждений и Центр учёта и отчётности физической культуры и спорта к ГКУ ПК «Единый центр учёта» (ЕЦУ). ЕЦУ станет правопреемником трёх учреждений с сохранением функций, будет также осуществлять права и обязанности присоединяемых организаций.

«Во исполнение требований федерального законодательства о передаче полномочий по ведению бюджетного учёта и представлению бюджетной отчётности организациями бюджетной сферы финансовому органу соответствующего бюджета, правительством края принято решение о присоединении учреждений Минобрнауки Пермского края и Минкульта Пермского края, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учёта и составлению отчётности, к ГКУ Пермского края «Единый центр учёта», подведомственному Минфину Пермского края», — прокомментировали в региональном министерстве финансов «Новому компаньону».

Затраты на реорганизацию будут осуществляться за счёт запланированных расходов на содержание данных ГКУ. Минфин должен в течение шести месяцев принять необходимые меры для реализации реорганизации, обеспечить непрерывность осуществляемых учреждениями функций, а минимущество — закрепить за ЕЦУ имущество присоединяемых ГКУ.

ЕЦУ было создано в 2018 году, занимается ведением бюджетного, налогового, кадрового и воинского учёта, финансово-экономическим обеспечением органов власти, формированием отчётности и защитой сведений, составляющих гостайну. Возглавляет ГКУ депутат краевого заксобрания Алексей Мельников. По данным выписки ЕГРЮЛ, с 24 июня 2025 года учреждение находится в процессе реорганизации.

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