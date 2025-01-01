Пострадавшая от гололёда пермячка отсудила 411 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми вынес решение по иску прокуратуры района, представлявшей интересы пермячки, к КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

В марте прошлого года женщина получила травму, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре возле дома №15в по Комсомольскому проспекту. В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз: открытый перелом костей голени со смещением и рана голени.

Суд установил, что ответственность за состояние тротуаров на Комсомольском проспекте лежит на КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Наличие гололёда в указанный период подтверждает ненадлежащую организацию уборки и обработки тротуара антигололёдными средствами, что и привело к травме женщины.

Суд признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

По решению суда КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края обязано выплатить пострадавшей 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 11 803,45 руб. на покрытие расходов на лечение.

Данное судебное решение пока не вступило в законную силу.

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