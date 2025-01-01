Июнь в Перми оказался теплее нормы более чем на градус И установил рекорд по осадкам Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Июнь 2025 года в Пермском крае характеризовался умеренным теплом и крайне неравномерным распределением дождей. Средние температуры колебались от +15,6˚ в Бисере до +18,4˚ в Чайковском, превысив средние многолетние значения на 1˚ на западе и на 2˚ на востоке региона (в Перми +17,5˚, что выше нормы на 1,3˚). Об итогах первого летнего месяца рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Погода в июне разделилась на две приблизительно равные части: первая половина месяца отличалась высокой температурой (более чем на 4˚ выше нормы) и преимущественно сухой погодой, тогда как вторая половина была прохладнее и характеризовалась значительным количеством осадков, особенно в Перми.

В первой половине месяца в Перми не было дней с температурой ниже нормы, а во второй половине — лишь один день был с температурой выше нормы. Наблюдалось две волны тепла. Максимальная дневная температура превышала +30˚, что на 10˚ выше обычного. Самым жарким днём было 10 июня с температурой +31,9˚ в Перми, тогда же в Чердыни был зафиксирован суточный температурный рекорд +30,8˚.

С 22 по 24 июня произошло арктическое вторжение, вызвавшее ночные похолодания до +3…+5˚, местами до +1…+2˚.

Первая декада июня прошла под влиянием антициклонов, с минимальным количеством осадков. С 11 июня преобладал циклонический характер погоды, однако дожди носили ливневый характер и выпадали крайне неравномерно. На юге края выпало значительно больше осадков, чем на севере. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Ножовке (145 мм), Перми (114 мм) и Октябрьском (128 мм). В Коми-Пермяцком округе количество осадков было близким к норме, а на севере и востоке края — ниже нормы.

В июне отмечалась активная грозовая деятельность, преимущественно в южной части края. Наиболее интенсивные грозы прошли 11 июня на севере и северо-западе, сопровождаясь усилением ветра до 21 м/с и градом диаметром до 30 мм. В южной части края зафиксировано 7 случаев сильных дождей, в том числе очень сильный дождь в Большой Соснове (52 мм). В Перми выпало 36 мм осадков за короткий период времени, это был самый сильный ливень за последние 4 года. Еще один сильный ливень прошёл в Перми вечером 21 июня, вызвав локальные подтопления.

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