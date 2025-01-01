Из-за угрозы БПЛА задерживается рейс из Перми в Казань Ограничения введены в Татарстане Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Вылет самолёта из Перми в Казань задерживается более чем на три часа, следует из онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников на территории Татарстана.

Рейс ЮВ 542 из Перми в Казань должен был вылететь 1 июля в 8:25, однако самолёт покинет пермскую воздушную гавань только в 11:30. Обслуживает рейс авиакомпания «ЮВТ АЭРО».





В telegram-канале представителя Росавиации отмечено, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов для обеспечения безопасности полётов. Подобные меры введены и в воздушной гавани Нижнекамска.





В ночь на 1 июля МЧС республики объявило о режиме беспилотной опасности.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что 10 июня в пермском аэропорту Большое Савино по той же причине на три часа задержался вылет такого же рейса ЮВ 542 в Казань.

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