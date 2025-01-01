Из-за атаки беспилотников задержан вылет рейса из Пермь в Казань Над Татарстаном ночью сбиты четыре БПЛА Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пермском аэропорту Большое Савино произошла задержка рейса ЮВ 542, направляющегося в Казань. Вместо запланированного времени вылета в 8:25, самолет Bombardier авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отправится в путь лишь в 11:30, что означает трехчасовую задержку.

Стоит отметить, что ранее в международном аэропорту «Казань» были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом официально заявили в Росавиации. По данным МЧС, начиная с 3:51 в Республике Татарстан объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Информация о закрытии воздушного пространства над Казанью появилась в 3:35. Ограничения в работе казанского аэропорта вводятся уже второй день подряд.

Согласно заявлению Министерства обороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи успешно перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника над различными областями России, включая четыре аппарата, сбитых над территорией Татарстана.

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