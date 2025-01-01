За предложение крупной взятки пермяк выплатил полумиллионный штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Служба судебных приставов добилась взыскания с жителя Перми уголовного штрафа в размере полумиллиона рублей, назначенного за подкуп ветеринарного инспектора.

Предприниматель, занимавшийся торговлей мясной продукцией, попытался обойти законные процедуры оформления ветеринарных документов. С этой целью он предложил ветеринару Частинской ветстанции денежное вознаграждение за оформление поддельных свидетельств, разрешающих перевозку и продажу мяса без необходимых проверок. После достижения договоренности, бизнесмен на протяжении четырёх лет регулярно переводил деньги на счёт врача. Общая сумма незаконных выплат превысила 1 млн 395 тыс. руб.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 500 тыс. руб.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов Дзержинского района Перми. Осуждённый, осознавая последствия, оперативно выплатил всю сумму штрафа, сообщили в ресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.