В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Александром Обросовым Его похоронят 3 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Юрлинского муниципального округа сообщили о гибели в ходе спецоперации Александра Обросова 1985 г.р. Информация появилась на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего, как и дата смерти, не сообщаются. Прощание с участником СВО состоится 3 июля в 11:00 в Перми по ул. Старцева, 61.

Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 2 июля состоятся похороны другого участника СВО — жителя Суксунского муниципального округа Андрея Абросимова. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. С мужчиной простятся в с. Ключи Суксунского МО, в храме Воскресения Христова.

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