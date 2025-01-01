В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Александром Обросовым
Его похоронят 3 июля
В администрации Юрлинского муниципального округа сообщили о гибели в ходе спецоперации Александра Обросова 1985 г.р. Информация появилась на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Обстоятельства гибели военнослужащего, как и дата смерти, не сообщаются. Прощание с участником СВО состоится 3 июля в 11:00 в Перми по ул. Старцева, 61.
Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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