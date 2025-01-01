С погибшим на СВО Андреем Абросимовым жители Прикамья простятся 2 июля Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Суксунского муниципального округа

Власти Суксунского муниципального округа с глубокой скорбью известили о гибели при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции жителя Прикамья Андрея Абросимова.

«Искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Вечная слава герою и добрая память!» — говорится в информации, размещённой на странице муниципалитета ВКонтакте.

Церемония прощания с бойцом состоится 2 июля в 11:00 в с. Ключи Суксунского МО, в храме Воскресения Христова.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО Дениса Абдуллина из Пермского округа. Орден Мужества представители военкомата передали отцу и сыну военнослужащего.

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