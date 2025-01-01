Стало известно о гибели в зоне СВО Дениса Абдуллина из Пермского округа Орден Мужества передали отцу и сыну военнослужащего Поделиться Твитнуть

фото: Пермский районный военкомат

В военкомате Пермского района прошла церемония вручения государственной награды. Орден Мужества, которым военнослужащий Денис Абдуллин был награждён после гибели в зоне СВО, торжественно передали отцу и сыну бойца.

Когда и при каких обстоятельствах погиб Денис Абдуллин, в информации властей не сообщается.

«Он отдал всё, чтобы спасти других и сохранить ценности Родины. Такой подвиг не забывается — он становится частью истории. Пусть каждый помнит: герои не умирают, пока живёт память о них», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что краевой архив собрал данные о более 9 тыс. участниках СВО из Прикамья. В документах — записи о награждениях и погибших военнослужащих.

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