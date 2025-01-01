Краевой архив собрал данные о более 9 тысячах участниках СВО из Прикамья
В документах — записи о награждениях и погибших военнослужащих
На сайте Пермского государственного архива социально-политической истории (ГАСПИ) размещено 9 239 документов о жителях Прикамья, которые были награждены в ходе СВО или погибли в зоне боевых действий спецоперации.
Соответствующий архив начали собирать в 2024 году, когда была создана базу данных «Герои на все времена». С тех пор в эту базу заносятся сведения о жителях Пермского края, которые принимали или принимают участие в СВО.
В документах отображена краткая информация о военнослужащих, о собирающих и доставляющих гумпомощь волонтерах, священников, которые уехали на передовую, медиках, которые спасают человеческие жизни.
Базу данных размещена на сайте ГАПСИ. Собирать документы помогают участники СВО и члены их семей, а также ветеранские и общественные организации Пермского края. Проект реализуют при поддержке администрации губернатора края и филиала фонда «Защитники Отечества».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.