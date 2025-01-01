Краевой архив собрал данные о более 9 тысячах участниках СВО из Прикамья В документах — записи о награждениях и погибших военнослужащих Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Пермского государственного архива социально-политической истории (ГАСПИ) размещено 9 239 документов о жителях Прикамья, которые были награждены в ходе СВО или погибли в зоне боевых действий спецоперации.

Соответствующий архив начали собирать в 2024 году, когда была создана базу данных «Герои на все времена». С тех пор в эту базу заносятся сведения о жителях Пермского края, которые принимали или принимают участие в СВО.

В документах отображена краткая информация о военнослужащих, о собирающих и доставляющих гумпомощь волонтерах, священников, которые уехали на передовую, медиках, которые спасают человеческие жизни.

Базу данных размещена на сайте ГАПСИ. Собирать документы помогают участники СВО и члены их семей, а также ветеранские и общественные организации Пермского края. Проект реализуют при поддержке администрации губернатора края и филиала фонда «Защитники Отечества».

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