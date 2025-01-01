В Прикамье на пожаре площадью 108 «квадратов» погибла женщина
Также двое травмированы
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В п. Старый Бисер в Горнозаводском муниципальном округе произошёл пожар, в котором погибла местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл в воскресенье, 29 июня, на ул. Запрудной. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 3:01.
На место пожара выехали 14 человек личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Пермскому краю. Приехав на место, пожарные обнаружили, что горит дом и постройки на придомовой территории.
В результате пожара погибла женщина, ещё два человека получили травмы. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно выбрались два человека.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 3:52, а горение — в 4:30.
В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверки и устанавливают обстоятельства и причину пожара.
Ранее также сообщалось, что в д. Архипова произошёл пожар, в результате которого мужчина остался без жилья.
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