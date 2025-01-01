Алёна Бронникова В Прикамье назначен новый замначальника регионального ГУФСИН Пост оставался вакантным с октября 2024 года Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

ГУФСИН России по Пермскому краю сообщило о назначении нового заместителя начальника ведомства. Им стал полковник внутренней службы 44-летний Владимир Трефилов. К новым обязанностям он приступил 27 июня.

«В должности заместителя начальника ГУФСИН Владимир Трефилов будет осуществлять координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения», — добавили в пресс-службе ведомства.

Владимир Трефилов родом из Соликамска. Окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», в уголовно-исполнительной системе — с 2005 года. Проходил службу в юридических подразделениях Камского управления лесных исправительных учреждений ГУФСИН Прикамья, с октября 2022 года работал помощником начальника ведомства по правовой работе — начальником юридической службы.

Напомним, должность замначальника ГУФСИН Прикамья оставалась вакантной с 2024 года. Осенью 42-летний капитан внутренней службы Артём Мушинский вышел на пенсию.

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