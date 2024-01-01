Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю покинул свой пост
Артём Мушинский вышел на пенсию
Капитан внутренней службы Артём Мушинский по собственному желанию уволился с поста заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю. На этой должности он работал с весны этого года и отвечал за финансово-экономические подразделения, тыловое обеспечение и капитальное строительство.
Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, с 19 сентября Мушинский находится на пенсии. Кто займёт его место, пока неизвестно. Должность остаётся вакантной.
Напомним, 42-летнего Артёма Мушинского назначили на пост заместителя начальника ГУФСИН по региону весной этого года. Он курировал финансовые вопросы и капстрой.
В 2016 году окончил НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности «финансы и кредит», квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.
Сейчас начальником Главного управления ФСИН по Пермскому краю является Леонид Мустайкин — бывший руководитель Управления ФСИН по Республике Мордовия. Он занял этот пост в июле прошлого года, сменив Юрия Лымаря, который покинул должность по собственному желанию.
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