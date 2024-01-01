Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю покинул свой пост Артём Мушинский вышел на пенсию Поделиться Твитнуть

Артём Мушинский

ГУФСИН России по Пермскому краю

Капитан внутренней службы Артём Мушинский по собственному желанию уволился с поста заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю. На этой должности он работал с весны этого года и отвечал за финансово-экономические подразделения, тыловое обеспечение и капитальное строительство.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, с 19 сентября Мушинский находится на пенсии. Кто займёт его место, пока неизвестно. Должность остаётся вакантной.

Напомним, 42-летнего Артёма Мушинского назначили на пост заместителя начальника ГУФСИН по региону весной этого года. Он курировал финансовые вопросы и капстрой.

В 2016 году окончил НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности «финансы и кредит», квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.

Сейчас начальником Главного управления ФСИН по Пермскому краю является Леонид Мустайкин — бывший руководитель Управления ФСИН по Республике Мордовия. Он занял этот пост в июле прошлого года, сменив Юрия Лымаря, который покинул должность по собственному желанию.

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