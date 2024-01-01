Назначен новый заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Артём Мушинский будет курировать финансовые вопросы и капстрой Поделиться Твитнуть

Артём Мушинский

ГУФСИН России по Пермскому краю

Заместителем начальника ГУФСИН России по Пермскому краю назначен капитан внутренней службы Артём Мушинский. Он будет курировать тыловые и финансовые вопросы, капитальное строительство и ремонт. Приказ о назначении подписан 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермяку Артёму Мушинскому 42 года. В 2016 году он окончил НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности «финансы и кредит», квалификация «экономист». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.

Напомним, начальником Главного управления ФСИН по Пермскому краю в июле прошлого года был назначен Леонид Мустайкин — бывший руководитель управления ФСИН по Республике Мордовия.

До декабря 2022 года Пермское управление Федеральной службы исполнения наказаний возглавлял Юрий Лымарь, он покинул должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника главка стал тогда Самир Бабаев.

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