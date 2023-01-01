Начальником управления ФСИН по Пермскому краю назначен Леонид Мустайкин Указ подписан 3 июля Поделиться Твитнуть

Леонид Мустайкин

ГУФСИН России по Пермскому краю

Указом президента Российской Федерации от 3 июля 2023 года № 491 начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин. Информация опубликована на сайте ведомства.

Леонид Викторович родился 27 июня 1977 года в п. Явас Республики Мордовия. В 1998-м окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «юриспруденция». В дальнейшем занимал различные должности в мордовских учреждениях уголовно-исполнительной системы.

С 2015 по 2016 год замещал должность заместителя начальника оперативного управления ФСИН России, с 2016 по 2017 год возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области. С 2017 года был начальником управления ФСИН по Республике Мордовия.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь, возглавлявший управление ФСИН по Прикамью, уволился по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника главка был полковник Самир Бабаев.

Юрий Лымарь возглавил ведомство в конце сентября 2019 года, сменив ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева.

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