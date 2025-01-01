С начала года пассажиропоток аэропорта Перми увеличился на 45% Это связано с появлением нового авиаперевозчика Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В I полугодии текущего года пассажиропоток пермского аэропорта Большое Савино составил более 89 тыс. человек, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (свыше 48 тыс. человек). Такие данные приводит пресс-служба Пермской таможни.

Кроме того, увеличилось и количество международных авиарейсов (до 460). Это на 41% больше, чем в том же периоде прошлого года, когда состоялось 270 рейсов.





«Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено появлением нового авиаперевозчика Pegasus Airlines по основному туристическому направлению — Турции», — сообщает начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков.





Ранее пресс-служба пермской таможни сообщала , что в I полугодии текущего года сотрудники таможенного поста пермского аэропорта «Большое Савино» завели 140 дел об административных правонарушениях, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (122 дела).

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