В пермском аэропорту с начала года 140 раз пытались пронести запрещённые товары Среди них есть и оружие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В I полугодии текущего года сотрудники таможенного поста пермского аэропорта «Большое Савино» завели 140 дел об административных правонарушениях, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (122 дела). Об этом сообщает пресс-служба пермской таможни.

В результате таможенного контроля физлиц и перемещаемого ими багажа сотрудники таможенного поста выявили 89 случаев, связанных с запрещёнными товарами, в том числе продуктами питания, подлежащими ветеринарному контролю. Также зарегистрировано 23 случая превышения норм ввоза табачной и пять алкогольной продукции. В 18 случаях пытались провезти коммерческие партий товаров под видом личного пользования, а в трёх — наличные деньги. Кроме того, зафиксированы по одному случаю перемещения оружия и сильнодействующего вещества.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе досмотра багажа пассажира, прилетевшего рейсом из Намангана (Узбекистан), работники таможенного поста в аэропорту Перми обнаружили три ножа.

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