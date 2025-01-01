Руководители пермской УК «Радуга» выплатили родственникам погибшего работника 1,6 млн рублей Водитель погрузчика погиб в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Прокуратура Свердловского района Перми закончила проверку по факту смерти работника у ТЦ «Радуга». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Во время проверки ведомство установило факт нарушения требований охраны труда и безопасности при организации работ по уборке прилегающей территории торгового центра «Радуга». Это привело к смертельной травме водителя мини-погрузчика, который погиб в конце 2024 года.

Прокурор направил в суд иск, потребовав взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего. Во время рассмотрения дела стороны достигли мирового соглашения о размере суммы выплаты, которое утвердил суд. Родственникам погибшего перечислили компенсацию в размере 1,6 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия случилась 12 декабря прошлого года. Водитель погрузчика убирал снег на парковке возле ТЦ «Радуга» по ул. 1-й Красноармейской, 6. При подъезде к пропускному пункту мужчина высунул голову и руку в левое окно, случайно задев рычаги управления ковшом. Это привело к движению ковша — водителя придавило между крышей и подъёмным механизмом погрузчика. В результате мужчина скончался.

В феврале 2025 года госинспекция труда Пермского края завершила изучение обстоятельств трагического инцидента. В ходе расследования было установлено, что причиной трагедии стало то, что с работником не провели необходимый инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда.

Ответственными признали директора и главного инженера ООО УК «Радуга».

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