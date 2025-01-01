Руководителей пермской УК «Радуга» привлекли к уголовной ответственности Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В связи с несоблюдением норм безопасности труда руководителей ООО УК «Радуга» в Перми привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Пермскому краю

Напомним, 12 декабря 2024 года водитель погрузчика получил задачу по уборке снега на парковке возле ТЦ «Радуга» по ул. 1-й Красноармейской, 6 в Перми. При подъезде к пропускному пункту мужчина высунул голову и руку в левое окно, случайно задев рычаги управления ковшом. Это привело к движению ковша и придавливанию работника между крышей и подъёмным механизмом погрузчика, что стало причиной смерти рабочего.

В феврале 2025 года инспекция труда завершила изучение обстоятельств трагического инцидента, приведшего к гибели водителя.

В ходе расследования было установлено, что причиной трагедии стало отсутствие необходимого инструктажа, обучения и проверки знаний сотрудника в области охраны труда.

Ответственными за данные нарушения, приведшие к несчастному случаю, признаны директор и главный инженер ООО УК «Радуга».

В настоящее время на основании выявленных комиссией по расследованию нарушений правил охраны труда следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ, прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по вопросам охраны труда) Павел Бахтагареев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.