В Перми готовят к заливке единственную в крае площадку для кёрлинга Продолжается строительство ледовой арены на Иве Поделиться Твитнуть

На ледовой арене в пермском микрорайоне Ива идёт подготовка к заливке единственной в Пермском крае площадки для кёрлинга. Об этом сообщает депутат ЗС Прикамья Павел Черепанов.

По словам Черепанова, в здании также завершаются фасадные работы. Строители работают даже в выходные дни.

Ранее в спорткомплексе завершили заливку хоккейного поля. В «Фонде развития Пермского края» (ФРПК) отмечали, что для создания основного ледового покрытия в строящейся крытой арене потребовалось около 200 кубометров бетонной смеси. Подрядная организация выполнила бетонирование за сутки.

Напомним, общая площадь арены составляет около 9 тыс. кв. м. Предусмотрено два ледовых поля: основное и тренировочное, а также уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. На объекте будут оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.





Реализация проекта находится под контролем ФРПК и осуществляется на основе концессионного соглашения, заключённого между правительством региона и ООО «Красная машина» (дочерней компанией ФРПК). Генеральным подрядчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.