В Перми готовят к заливке единственную в крае площадку для кёрлинга
Продолжается строительство ледовой арены на Иве
На ледовой арене в пермском микрорайоне Ива идёт подготовка к заливке единственной в Пермском крае площадки для кёрлинга. Об этом сообщает депутат ЗС Прикамья Павел Черепанов.
По словам Черепанова, в здании также завершаются фасадные работы. Строители работают даже в выходные дни.
Ранее в спорткомплексе завершили заливку хоккейного поля. В «Фонде развития Пермского края» (ФРПК) отмечали, что для создания основного ледового покрытия в строящейся крытой арене потребовалось около 200 кубометров бетонной смеси. Подрядная организация выполнила бетонирование за сутки.
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