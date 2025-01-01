В Прикамье погиб сотрудник ООО «Пермнефтестрой» Инспекция труда начала расследование инцидента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае проводится расследование по факту смерти сотрудника ООО «Пермнефтестрой», специализирующегося на строительстве инженерных сетей.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 27 июня во время работ по покосу травы недалеко от с. Пихтовка Частинского округа, монтажник технологических трубопроводов 1985 г.р. внезапно почувствовал себя плохо и умер до приезда медиков.

В данный момент создается комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Будет проведен тщательный анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая его режим работы и отдыха. Также будут запрошены результаты медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае, в случае обнаружения нарушений трудового законодательства, будут применены соответствующие административные меры.

В ведомстве также напомнили работодателям региона о важности проведения обязательных медицинских осмотров, соблюдения режима труда и отдыха, а также графика отпусков, что напрямую влияет на снижение смертности работников из-за общих заболеваний.

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