Дожди в Пермском крае прекратятся всего на один день К концу недели похолодает Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Понедельник, 30 июня, будет единственным днём на этой неделе, когда в регионе не ожидается осадков. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Днём на большей части края температура составит около +20˚.

В ночь на вторник в Прикамье новый циклон принесёт дожди. Благодаря ветру и притоку теплого воздуха в его передней части ночь будет теплой, в южной части края и в Перми +14…+16˚, на севере и востоке +10…+12˚. Однако днём теплее всего будет на севере и востоке (+24…+26˚), куда зона осадков дойдёт только к вечеру. На остальной территории днём при прохождении холодного фронта ожидаются дожди, местами с грозами, а в отдельных районах — сильные дожди. Дневная температура не превысит +19…+23˚ (в Перми до +23˚), с максимумом в первой половине дня.

В ночь на среду также будет тепло +11…+16˚, но теплее будет на севере, где также продолжатся дожди. В Перми и на юге края ночью и в первой половине дня осадков не ожидается, и температура поднимется до +22˚, но затем с юга придет новый холодный фронт с новой порцией дождей и гроз, которые в Перми ожидаются вечером. Дневной максимум температуры в Перми составит около +22˚.

В четверг и пятницу погода станет безветренной, при высокой влажности на большей части края ожидаются утренние туманы. Днём будет наблюдаться интенсивная конвекция с ливнями и грозами. Температура воздуха ночью составит +10…+15˚, а днем +19…+24˚. При этом теплее всего будет на северо-западе края. На северо-востоке в пятницу возможны сильные дожди под влиянием циклона, приближающегося с востока.

На выходные дни прогноз пока неопределённый. Скорее всего дожди продолжатся и даже усилятся. также в конце недели вероятно вторжение с запада более холодной воздушной массы и понижение дневной температуры до +13…+18˚. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что период с 7 по 10 июля ожидается холоднее нормы примерно на 4˚.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.