Нынешний июнь в Перми стал самым дождливым за восемь лет Только за вторую половину июня вылилось 120% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Перми июнь 2025 года отметился рекордным количеством осадков, превзойдя все показатели за последние восемь лет. Об этом сообщил Андрей Шихов, профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, в своём телеграм-канале, посвящённом опасным природным явлениям Пермского края.

Ливень, обрушившийся на город 29 июня, добавил в общую копилку 8 мм влаги. В сочетании с другими днями, отмеченными обильными осадками во второй половине месяца, это привело к значительному превышению месячной нормы.

В период с 15 по 29 июня в Перми выпало 112 мм осадков, что составляет более 120% от месячной нормы. Таким образом, июнь стал самым влажным месяцем с 2017 года, несмотря на то, что в первые две недели выпало всего 2 мм осадков, отметил Андрей Шихов.

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