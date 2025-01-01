Сразу шесть киосков на улице Мира требуют снести власти Перми Иски поступили в арбитражный суд Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

Администрация Индустриального района Перми обратилась в судебные органы с исками о демонтаже сразу шести торговых точек, расположенных на ул. Мира. Согласно документам, находящимся в Арбитражном суде Пермского края, было подано два отдельных заявления, касающихся демонтажа торговых объектов на указанной улице. На публикации первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый иск направлен против четырёх бизнесменов: Александра Алексеева, Олега Сулыка, Ровшана Агаева и Ларисы Николаевой. Районные власти настаивают на том, чтобы указанные лица осуществили снос двух павильонов, находящихся на территории, где расположен ТЦ «Мир» (ул. Мира, 11в) и занимающей площадь в 4,3 тыс. кв. метров. Согласно данным публичной кадастровой карты и сервиса 2ГИС, на данной территории также находятся кофейня Monkey Grinder, павильон по продаже шаурмы (Shaurma №1, ул. Мира, 11а/1) и выставочное пространство «Перевернутый дом» (ул. Мира, 11в/1).

Администрация также заявила о необходимости принятия обеспечительных мер, направленных на запрет указанным предпринимателям распоряжаться спорными объектами и перемещать их в пределах участка. Из-за ошибок, допущенных при оформлении иска, суд оставил его без движения, предоставив администрации срок до 17 июля для устранения нарушений.

Второе заявление администрации Индустриального района касается демонтажа четырех киосков, расположенных по адресу: ул. Мира, 6а. Ответчиками по данному иску выступают ООО «Профком», занимающееся управлением недвижимостью, и индивидуальный предприниматель Андрей Кожевников. Торговые объекты расположены на одном участке с жилым 16-этажным домом, площадь которого составляет 3,5 тыс. кв. м. В данном случае суд частично удовлетворил ходатайство истца об обеспечительных мерах, запретив Кожевникову распоряжаться и перемещать четыре некапитальных сооружения, в которых расположены «Пекарня. Вкусняшечная», «Сладости», «Pioco кофейня» и «Цветы».

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