Житель Пермского края получил серьёзные ожоги при сжигании мусора Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае житель серьезно пострадал, получив ожоги третьей степени, когда пытался утилизировать отходы в ведре, применив для розжига воспламеняющуюся жидкость. Информацию об этом ТК ВЕТТА предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что данное происшествие случилось ещё в мае в Чайковском округе, где мужчина проигнорировал требования, введенные в связи с особым противопожарным режимом. В итоге его действия привели не только к серьёзным телесным повреждениям, но и к наложению штрафа в размере 10 тыс. руб.

Представители экстренных служб обращают внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Категорически запрещается использование горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для разведения огня, а также сжигание взрывоопасных веществ и предметов, способных выделять ядовитые вещества при горении.

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