Культовому сельскому фестивалю в Прикамье исполняется 15 лет В Пермском крае расписывают не только медведей, но и коров Поделиться Твитнуть

Алина Комалутдинова

В селе Крылово Осинского округа 12 июля пройдёт знаменитый сельский фестиваль «Весёлый коровяк» (0+). Объявление об этом появилось в социальных сетях Крыловского дома культуры.

В 2025 году фестивалю, появление которого в Прикамье вызвало яростные споры, исполняется 15 лет. Главный пункт в программе события — соревнования по метанию коровьих лепёшек, они начнутся в 15:00.

Кроме того, в программе — детский конкурс росписи макетов «Расписная корова», семейный конкурс рукоделья «Ромашка на счастье», соревнования по мини-футболу и пляжному волейболу, концерты и другие развлечения.

Как уже сообщалось, в тот же день в Перми пройдёт авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+).





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