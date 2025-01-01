В жёстком ДТП в Беларуси погибли жительницы Прикамья Среди жертв две девочки Поделиться Твитнуть

Фото: МВД Беларуси

Рано утром 28 июня в страшном ДТП в Минском районе Республики Беларусь погибли четыре жительницы Пермского края. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

По предварительным данным МВД Беларуси, семья из четырёх человек направлялась в аэропорт на рейс из Минска в Пермь на такси — автомобиле марки Skoda. Около 5:20 по местному времени на автодороге М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» вблизи деревни Слободщина в машину врезался Mercedes под управлением 26-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП погибли пассажирки Skoda — женщина 75 лет, её 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет. Все они граждане России, по некоторым данным, жительницы Березников.

Водитель Skoda с травмами был госпитализирован, водитель и пассажир Mercedes не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.





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