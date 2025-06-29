Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин обсудили молодёжную политику и развитие туризма в Пермском крае Состоялась рабочая встреча главы Прикамья и вице-премьера правительства РФ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как уже сообщал «Новый компаньон», 28 июня в Пермском крае побывал вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который принял участие в событиях Дня молодёжи в Перми.

В ходе визита заместитель председателя правительства России провёл рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, во время которой обсуждались вопросы развития науки, образования, молодёжной политики, спорта и туризма.

Молодёжная политика была ключевой темой визита. В 2025 году Пермь получила статус Молодёжной столицы России, и вопросы молодёжной политики — в постоянной активной повестке руководства региона.

Так, правительство Пермского края на своём заседании 27 мая рассмотрело реализацию национального проекта «Молодёжь и дети» на территории региона; на рабочей встрече глава Прикамья сообщил вице-премьеру федерального правительства о ходе этой реализации: Дмитрий Махонин, в частности, упомянул, что в ближайшие два года в Пермском крае откроется шесть новых молодёжных центров.

Ещё одно событие в сфере молодёжной политики, о котором шла речь на встрече двух руководителей, — XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи, который пройдёт в столице Прикамья 2 — 5 июня. Темой форума в 2025 году станет «Человек труда». Событие объединит более 400 участников со всей страны: молодых специалистов, лидеров молодёжных советов компаний, представителей профессиональных сообществ в возрасте от 18 до 35 лет. В программе форума стратегические сессии, тематические лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы, развлекательные мероприятия и грантовый конкурс от «Росмолодёжь. Гранты».

Молодёжная политика тесно связана с образовательными стратегиями, которые реализуются в Пермском крае. В регионе создаётся собственная образовательная инфраструктура: отремонтировано 24 школьных здания, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создано 14 кластеров по ключевым отраслям.

Приоритетный проект — строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», который обеспечит более 5000 мест для студентов и преподавателей. В Перми 23-25 апреля прошла стратегическая сессия «Молодёжь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Студенты из 25 кампусов 23 российских регионов объединились в сборные команды для работы по 12 тематическим трекам, связанным с созданием современных вузовских кампусов и организацией жизни в них. Итоги работы студенческих команд станут основой для некоторых решений при создании межвузовского кампуса в Перми.

Дмитрий Махонин на встрече с Дмитрием Чернышенко отметил активное участие Пермского края в федеральных проектах и программах. За последние годы в Прикамье построены 63 школы и детских сада, к 2030 году планируется возвести еще 60 и отремонтировать почти 100 образовательных учреждений.

В рамках регионального проекта «Комфортный край» начата реализация уникального направления «Школьный двор»: по нему будет отремонтировано более 300 школьных дворов.

Глава Прикамья акцентировал внимание и на развитии инфраструктуры для среднего профессионального образования: сейчас в крае построено восемь новых объектов, предстоит построить еще 28 — мастерские, учебные корпуса, общежития, спортзалы.

По словам гостя региона, на федеральном уровне действия Пермского края в сфере молодёжной политики очень заметны.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

— В этом году Пермский край получил статус Молодёжной столицы России. Субъект регулярно участвует и побеждает в конкурсе «Регион для молодых», в крае активно развивается добровольчество, в волонтерскую деятельность вовлечено порядка 270 тысяч молодых людей. Работают штабы #МЫВМЕСТЕ, проходят крупные молодежные мероприятия. Открылся Международный клуб дружбы Пермского края.

Говоря о развитии спорта в регионе, Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению главы государства к 2030 году 70% всех российских граждан должны быть вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом. В Пермском крае по итогам 2024 года этот показатель выше планового и среднероссийского — более 60%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями — порядка 72%, что также выше среднероссийского.

При обсуждении развития туризма в Пермском крае федеральному вице-премьеру были представлены ключевые инициативы, реализуемые в отрасли, а также планы на предстоящие годы, в том числе, проекты по строительству туристической инфраструктуры в Прикамье.

В регионе реализуется шесть инвестиционных проектов по строительству мест размещения туристов на почти 1000 номеров по программе льготного кредитования. Два инвестпроекта из них — на более чем 300 номеров — создаются совместно с корпорацией «Туризм.РФ».

До 2027 года при поддержке Минэкономразвития РФ будут реализованы еще 12 проектов на 252 номера. Новая база отдыха появится в Пермском округе, парк модульных домов, база отдыха и туристический комплекс — в Губахинском округе, ещё две базы отдыха — в Чайковском и Кунгурском округах, туристический комплекс— в Куединском округе, экоотель — в Добрянском округе, горнолыжный комплекс и туристическая база — в Чусовском округе.

Во время своего визита Дмитрий Чернышенко посетил набережную Камы и территорию «Завода Шпагина», оценил промежуточные результаты работ на строительстве нового здания Пермской художественной галереи.

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