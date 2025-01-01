В Перми зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил молодёжь с праздником Поделиться Твитнуть

Сегодня, 28 июня, по всей Российской Федерации отмечается День молодёжи. В рамках праздника молодёжные организации, общественные объединения и ведущие российские компании представляют свои проекты и программы, направленные на расширение возможностей для молодёжи.

Молодых людей в Перми и Омске приветствовали высокопоставленные лица, включая первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, губернаторов Пермского края и Омской области — Дмитрия Махонина и Виталия Хоценко, а также представители Федерального агентства по делам молодёжи и Движения Первых.

Сергей Кириенко поздравил молодёжь обеих столиц, отметив их способность совершать невозможное и назвав их будущим России. Он подчеркнул, что благодаря решениям президента Владимира Путина для них открыты все горизонты, и Россия — страна возможностей.

Дмитрий Чернышенко, обращаясь к молодёжи, напомнил известную пермскую фразу: «В Перми — всё реально!». Он сообщил об открытии новых молодёжных центров в регионах, в том числе и в Перми, где молодые люди смогут реализовать свои таланты и заниматься волонтёрством.

Дмитрий Махонин выразил гордость за звание Молодёжной столицы и пожелал, чтобы в городе было всё реально.

Пермь как Молодёжная столица России стала одной из главных площадок празднования Дня молодёжи, программа которого охватила несколько дней и включала множество мероприятий.

В рамках поездки в Пермь вице-премьер Дмитрий Чернышенко также осмотрел экспозицию «Оружие Победы» и встретился с лидерами молодёжных организаций на площадке завода им. А. Шпагина, где в годы войны молодые люди помогали ремонтировать бронепоезда.

Дмитрий Чернышенко отметил важность роли молодёжных лидеров и подчеркнул необходимость поддержки молодёжи, численность которой в России составляет около 37 млн человек.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин поздравили участников мероприятий, посвящённых 30-летию клуба «Урал-Грейт», и выразили благодарность ветеранам клуба и действующим игрокам команды «Парма».

Вице-премьер поздравил баскетбольную столицу России с юбилеем клуба, отметив его вклад в развитие баскетбола и создание условий для занятий спортом молодёжи.

Губернатор подчеркнул, что благодаря совместной работе тренеров, родителей и спортсменов Пермь по праву считается баскетбольной столицей страны.

Клуб «Урал-Грейт» был создан в 1995 году и за короткий срок достиг больших побед, став двукратным чемпионом России по баскетболу.

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