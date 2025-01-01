Пермяки приняли участие в онлайн-встрече с президентом России Владимир Путин поздравил молодых людей с Днём молодёжи Поделиться Твитнуть

В субботу, 28 июня, группа молодых людей из Прикамья участвовала в онлайн-встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году Пермь отмечает День молодёжи в статусе Молодёжной столицы России.

Президент поздравил пермяков с праздником и акцентировал внимание на важной роли молодёжи в развитии страны.

«Прежде всего поздравляю всех с Днём молодёжи! Пермь и Омск — города, выбранные молодёжными столицами этого года, — встречают его с особым чувством. Очень важно, что праздник проходит с пользой, работает на построение единого пространства для самореализации и развития молодых людей», — сказал Владимир Путин.

Во время онлайн-встречи с главой государства молодёжь из Перми поддержал зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, находящийся в краевом центре с рабочим визитом.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале поблагодарил президента за внимание к молодёжи Пермского края и поддержку инициатив, которые позволяют молодым людям раскрыть свой потенциал в родном регионе.

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