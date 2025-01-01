В Пермь прибыл зампред правительства России Дмитрий Чернышенко В ходе рабочего визита он посетил ряд образовательных учреждений региона Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Пермь 28 июня совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным посетил ряд образовательных заведений региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Первым пунктом стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, где вице-премьер и губернатор участвовали в торжественной церемонии вручения дипломов с отличием 37 выпускникам.

Чернышенко поздравил выпускников и отметил значимость университета как кузницы педагогических кадров для всей страны, подчеркнув важность нацпроекта «Молодёжь и дети» в сфере образования. Он призвал выпускников нести культурные и духовные ценности, уважение к старшим и любовь своим ученикам, выразив благодарность педагогам.

Также Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин осмотрели инфраструктуру нового корпуса Пермского авиатехникума им. Швецова, где обучаются более 2 тыс. студентов и на базе которого создан образовательно-производственный кластер машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.