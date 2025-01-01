Власти Прикамья объяснили перенос выступления Люси Чеботиной на эспланаде Перми Он произошёл по техническим причинам Поделиться Твитнуть

фото со страницы Люси Чеботиной в VK

Агентство по молодёжной политике Пермского края выступило с официальным сообщением по поводу переноса концерта Люси Чеботиной на Дне молодёжи в Перми.

В ведомстве отметили, что задержка выступления произошла по техническим причинам, возникшим в связи с погодными условиями.

«Информация в СМИ, что концерт перенесён по вине артиста, — недостоверная», — добавили в агентстве и принесли извинения за изменения в программе.

Напомним, выступление Люси Чеботиной на эспланаде 28 июня по программе должно было начаться в 17:00 и закончиться в 18.00. В итоге начало концерта задержалось на 2 часа 15 минут.

Всё это время вместо Люси Чеботиной собравшихся развлекал диджей.

Вышедшая наконец на сцену певица поздравила пермяков с праздником. «Солнца вам, и пусть это будет самый пасмурный день в Перми!» — сказала артистка.

Празднование Дня молодёжи на эспланаде продолжается. Полную программу праздника можно найти здесь.

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