Несмотря на обещанный дождь, пермяков ждут на Дне молодёжи 28 июня Основные мероприятия развернутся на всех популярных площадках Перми Поделиться Твитнуть

фото: Copilot

Власти Прикамья ещё раз напомнили о главных событиях празднования в Перми Дня молодёжи 28 июня. Впервые вся эспланада от Театра-Театра до здания Законодательного собрания, превратится в единое праздничное пространство. Синоптики при этом рекомендуют посетителям захватить зонтики. В Перми в течение дня обещают дожди.

На площади перед Театром-Театром с полудня до 17:00 будет работать экстрим-парк с площадками для роллеров и рампами для соревнований по экстремальным видам спорта, включая обучение скейтбордингу, катанию на роликах и самокатах.

Параллельно, с 12:00 до 16:00, на площади у Памятника героям фронта и тыла откроется беспилотная зона «Крылья возможностей», где пройдут мастер-классы и соревнования по управлению дронами, танковый биатлон с роботами, а также будет представлена выставка «Пермский характер» с экспонатами, привезенными из зоны проведения специальной военной операции.

Главной площадкой праздника станет эспланада перед Законодательным собранием.

С 13:00 здесь начнут работу различные тематические зоны от молодежных объединений.

В 16:00 состоится открытие Всероссийского фестиваля военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», приуроченного к 80-летию Победы.

После этого на главной сцене выступит певица Люся Чеботина. Кульминацией станет показ мод от начинающих дизайнеров, представляющих коллекцию, посвященную Молодёжной столице.

Вечер завершится концертом Niletto в 21:00.

Кстати, на этой же площадке с часу дня до восьми вечера развернётся ярмарка молодых дарований, предлагающая продукцию местных производителей. В программе – показы молодых дизайнеров, представленные в формате мини-спектаклей. В торговой зоне посетители смогут приобрести уникальные экземпляры из лимитированной коллекции «Круче Перми только Пермь».

С четырёх до восьми вечера будет открыт медиа-павильон с площадкой от VK и обучающими мастер-классами для начинающих специалистов медиаиндустрии. В спортивной зоне все желающие смогут поучаствовать в турнире по настольному футболу совместно с клубом «Амкар».

В зоне «Люби» можно получить особый браслет, показывающий открытость к новым знакомствам. Кроме того, любой желающий сможет оставить стикер на стене знакомств, указав свои интересы, имя и контактные данные.

Завершением 28 июня в Перми станет открытие летнего фестиваля «Город встреч» на набережной. Для театрализованного представления возведут многоярусную сцену, главным украшением которой станет панорамный вид на реку Каму и закат. Пермские артисты представят более 20 номеров. Концерт начнётся в 21:00 и завершится в 23 часа.

Звездой вечера станет певица Ева Польна.

На спортивных площадках набережной Камы пройдет групповой этап Кубка губернатора по баскетболу 3х3, в котором примут участие, в том числе, и семейные команды. Игры плей-офф запланированы на 29 июня.

Также 29 июня на набережной состоится одно из самых важных спортивных событий сезона. В шестой раз город примет Первенство России по триатлону. Более трехсот участников, включая профессиональных атлетов, выйдут на старт. За день до основного соревнования, 28 июня, пройдут детские старты, женские забеги и открытый заплыв «Кама». Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать 20 км на велосипеде и пробежать 5 км.

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