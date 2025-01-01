Жителей Прикамья предупредили о туманах и грозах 29 июня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации, предоставленной Пермским ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), 29 июня ожидается туман в ночное время в некоторых районах, а днём и вечером — грозы.

Из-за вероятности неблагоприятных погодных явлений, согласно прогнозу, существует риск повреждений линий электропередачи, нештатных ситуаций в коммунальных системах, возникновения пробок и роста числа ДТП на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует не приближаться к линиям электропередачи; в случае аварий в электросетях отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких движений рулем и торможения. Передвигаться следует с учётом состояния дорожного покрытия.

Во время грозы не рекомендуется гулять или ездить на транспорте, следует укрыться в здании, отключить электроприборы, закрыть окна. Находясь на улице, не рекомендуется стоять под высокими деревьями.

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