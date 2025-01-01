Губернатор Дмитрий Махонин поздравил молодёжь Пермского края с праздником Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

В своём Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей Прикамья с Днём молодёжи.

«С праздником всех тех, кто только делает первые шаги во взрослую жизнь, кто учится, работает, создает своё дело, ставит перед собой амбициозные цели и стремится к большому. Именно вы наполняете жизнь Прикамья движением, поиском, инициативами. Гордимся вашими успехами в учёбе, спорте, науке, творчестве, бизнесе. Вы — главное богатство региона. С вами у Пермского края яркое и уверенное будущее. Движемся вместе! Мечтайте и действуйте!» — написал глава региона.

Напомним, в Российской Федерации День молодёжи празднуется в последнюю субботу июня. Этот праздник был официально утверждён указом президента Российской Федерации 2 мая 2023 года. В 2025 году торжества придутся на 28 июня. Как отметят этот день в Перми, «Новый компаньон» писал подробно ранее.

До этого, согласно распоряжению президента РФ от 24 июня 1993 года, праздничные мероприятия проходили ежегодно 27 июня. В Советском Союзе существовал похожий праздник — «День советской молодежи», который, начиная с 1958 года, отмечался в последнее воскресенье июня.

В соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года, к молодёжи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность этой возрастной группы в России превышает 37 млн человек, что составляет четвертую часть населения страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.