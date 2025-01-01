Пермяков пригласили на Всероссийский Парад Семьи Он состоится 8 июля Поделиться Твитнуть

В Перми 8 июля пройдёт Всероссийский Парад Семьи (0+), посвященный Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые являются небесными заступниками семейного очага и супружества. Об этом сообщил протоиерей Игорь Ануфриев, настоятель храма святого Георгия Победоносца.

«Семья — это фундамент, на котором строится все остальное, колыбель наших моральных принципов, — сказал отец Игорь. — Важно помнить, что жизнь приобретает истинный смысл, когда мы живем не только для себя, но и для других. Приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к этому замечательному и духовно значимому празднику».

В День семьи, любви и верности множество людей по всей стране примут участие в семейных шествиях под девизом «Россия — Семья Семей!». В Перми Крестный ход стартует от храма святого Георгия Победоносца к памятнику Святым Петру и Февронии в 18:00 (сбор в 17:45). С 19:00 до 20:30 состоится концертная программа и творческие масер-классы для детей.





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