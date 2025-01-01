Медкабинеты в детсадах Перми оказались не укомплектованы аппаратами ИВЛ Проверку провела прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате прокурорской проверки в Кировском районе Перми были выявлены нарушения в сфере здравоохранения в дошкольных учреждениях.

Выяснилось, что два детских сада в районе не имели должного оснащения в медицинских кабинетах. В частности, отсутствовали такие важные инструменты и приборы, как динамометры, аппарат для искусственной вентиляции легких, носилки, кушетки, зонды и другие необходимые предметы.

Несмотря на представления, вынесенные заведующим этих учреждений по результатам проверки, нарушения не были устранены. Это стало причиной обращения прокуратуры в суд с исковыми заявлениями, требующими обязать детские сады укомплектовать медицинские кабинеты недостающим оборудованием.

Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь исполнение судебных решений находится под контролем. Образовательные учреждения обязаны приобрести необходимое оборудование для медицинских кабинетов.

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