На помощь Бурятии в борьбе с огнём отправились пермские лесные пожарные Поделиться Твитнуть

Для оказания помощи в критической ситуации с лесными пожарами в Бурятии Пермский край направил в республику отряд из 16 профессионалов парашютно-десантной пожарной службы, представляющих СГБУ «Пермский лесопожарный центр». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Прибыв на место назначения, они немедленно приступили к выполнению поставленных задач. К ним присоединились коллеги из Архангельской, Вологодской и Кировской областей. Причиной отправки сводного отряда стал запрос, ранее направленный правительством Бурятии в различные регионы России с просьбой об оказании поддержки.

В настоящее время на всей территории Республики Бурятия действует режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. По последним данным, ведётся активная борьба с более чем 30 очагами возгорания, а общая площадь, затронутая огнём, превысила 40 тыс. га.

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