Власти напомнили, как в Перми изменится движение транспорта 28 июня После 22 часов введут дополнительные рейсы автобусов, трамваев и электрички Поделиться Твитнуть

В связи с проведением общегородских празднований, посвященных старту летнего фестиваля «Город встреч» и Дню молодёжи, власти Пермского края напомнили о временных дорожных ограничениях в Перми.

Так, 28 июня будет перекрыто движение по некоторым центральным улицам города.

В частности, будет запрещена парковка и остановка транспорта на участках ул. Попова (от Петропавловской до Пермской), ул. Ленина (от Куйбышева до Борчанинова), ул. Петропавловской (от Куйбышева до Крисанова) и ул. Монастырской (от Сибирской до площади Трёх столетий). Данные ограничения будут действовать до полуночи 28 июня.

Полное прекращение движения запланировано на 28 июня на ряде участков. Так, с 10:00 до 23:00 будет закрыта ул. Ленина (от Попова до Куйбышева). С 16:00 до 23:00 нельзя будет проехать по чётной стороне ул. Попова (от Екатерининской до Петропавловской) и по нечётной стороне ул. Попова (от Петропавловской до Ленина), а также по ул.Ленина (от Попова до Борчанинова). Кроме того, с 18:30 до 00:00 будет перекрыт участок ул. Монастырской от ул. 25 Октября до площади Трёх столетий.

Изменения в работе общественного транспорта

В субботу, 28 июня, в Перми произойдут изменения в работе городского общественного транспорта.

В связи с закрытием для проезда участок ул. Ленина между ул. Куйбышева и Попова с 10 утра до 16:00, автобусы, следующие по маршрутам №7, 10, 14, 33, 41, 50, 52, 60, 72 и 81, будут объезжать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Попова.

Автобусы, идущие от Коммунального моста, будут направлены в объезд по ул. Монастырской, Окулова и Крисанова. В обратном направлении, к Коммунальному мосту, объезд будет организован по улицам Борчанинова, Петропавловской и Попова. Автобусы №10, 14, 50 и 81 также будут следовать в объезд по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Борчанинова.

В вечернее время, с половины седьмого вечера до полуночи, движение автобусов до станции Пермь I будет ограничено. Для маршрутов №3, 51 и 71 конечной остановкой станет «Сквер имени Решетникова», где автобусы будут разворачиваться по улицам 25 Октября, Советской и Сибирской.

Чтобы обеспечить возможность всем жителям добраться до дома, будут организованы дополнительные рейсы

С 22:00 количество автобусов будет увеличено на маршрутах №4, 5, 7, а также №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 42, 50, 51, 53, 52, 67, 72, 74, 77, 78 и 81. Дополнительно будут организованы рейсы автобуса №42 до остановки «М/р Водники» в Закамске. После завершения концерта на эспланаде от остановки «Улица Осинская» будут отправляться дополнительные автобусы №14, 50, 72 и 81.

Кроме того, пермяков и гостей города будет ждать ночная электричка, отправляющаяся по кольцевому маршруту в 23:08 от Перми II и в 23:15 от Перми I. На ней можно будет добраться в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, а также на комплекс ППИ.

Схемы движения общественного транспорта 28 июня «Новый компаньон» публиковал ранее.

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