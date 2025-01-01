В День молодёжи в Перми изменится работа общественного транспорта Движение на участке улицы Ленина закроют на несколько часов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, 28 июня, в День молодёжи, в краевой столице изменится схема движения городского транспорта. Центр города частично перекроют, а ряд маршрутов общественного транспорта продлят, чтобы все смогли добраться домой после концертов.

В частности, с 10:00 до 16:00 закроют движение транспорта по ул. Ленина между улицами Куйбышева и Попова. Автобусные маршруты №7, 10, 14, 33, 41, 50, 52, 60, 72 и 81 поедут в объезд по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Попова.

Схема: департамент транспорта Перми

От Коммунального моста автобусы пустят в объезд по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова, а в направлении Коммунального моста объезд сделают по улицам Борчанинова, Петропавловской и Попова.

Схема: департамент транспорта Перми

Автобусы №10, 14, 50, 81 поедут в объезд по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Борчанинова.

Вечером, с 18:30 до 00:00, движение автобусов до Перми I ограничат. Для автобусов №3, 51 и 71 конечной станет остановка «Сквер имени Решетникова». Затем автобусы будут разворачиваться по улицам 25 Октября, Советской и Сибирской.

Схема: департамент транспорта Перми

Чтобы все пермяки смогли добраться домой, вводятся дополнительные рейсы после 22:00. На линии увеличат количество автобусов №4, 5, 7, а также №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 42, 50, 51, 53, 52, 67, 72, 74, 77, 78 и 81.

Помимо этого, будет совершено несколько отправлений автобуса №42 до остановки «М/р Водники» в Закамске.

Также дополнительные автобусы №14, 50, 72 и 81 отправятся от остановки «Улица Осинская» после окончания концерта на эспланаде.

Традиционно пермяков и гостей столицы будет ждать ночная электричка. Она отправится по кольцевому маршруту в 23:08 от Перми II и в 23:15 от Перми I. На ней можно будет добраться в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, а также на комплекс ППИ.

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