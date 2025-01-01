В части Индустриального района Перми из-за аварии понижено давление холодной воды Водоснабжение восстановят 28 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми понижено давление холодной воды по нескольким адресам в связи аварией. Об этом сообщает «Новогор-Прикамья»

Перебои водоснабжения связаны с утечкой на водопроводе по ул. Мильчакова, 30а. В связи с этим давление снижено в домах по улицам Архитектора Свиязева, Стахановская, Шоссе Космонавтов, Танкистов и Мильчакова.





В «Новогоре» добавили, что на месте работает подрядная организация, которая занимается земляными работами. Они предназначены для обнаружения повреждения и восстановления сети водоснабжения.





Ориентировочные сроки восстановления водоснабжения — в 6:00 субботы, 28 июня.





Компания приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации. Кроме того, диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает заявки на подвоз воды по телефону 210-06-80.





Посмотреть актуальную информацию об отключениях можно на сайте «НОВОГОРа» в разделе «Отключения».





Ранее также сообщалось , что с 10:00 21 июня до 12:00 22 июня было отключение участка водовода диаметром 900 мм (90 см) в Индустриальном районе.

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