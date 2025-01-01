В выходные возможны перебои водоснабжения в части Индустриального района Перми Жителей просят сделать запасы воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили о завершении реконструкции водопроводной сети в Индустриальном районе Перми и вводе её в эксплуатацию. Для этого потребуется временное приостановление подачи воды. Жителей предупреждают, что с 10:00 21 июня до 12:00 22 июня будет произведено отключение участка водовода диаметром 900 мм (90 см), пролегающего по ул. Карпинского, и рекомендуют сделать запасы воды.

Старый стальной трубопровод, эксплуатировавшийся с 1971 года, был модернизирован путём нанесения цементно-песчаного покрытия (ЦПП). Данная мера позволит защитить трубопровод от коррозийных процессов и существенно увеличить срок его службы. Общая протяжённость санированного участка водовода составила почти 300 м.

В рамках работ будет произведено подключение обновлённого водопровода к существующей системе, что неизбежно потребует временного ограничения водоснабжения. В течение этого периода специалисты осуществят подключение магистрального водовода после капитального ремонта к централизованной системе, а также произведут демонтаж временного водопровода, обеспечивавшего водоснабжение жителей на время ремонтных работ. После завершения подключения будет произведено постепенное заполнение системы водой, удаление воздуха из трубопровода и поэтапный запуск насосного оборудования на ЦТП для восстановления нормативного давления в многоэтажных домах.

С 21 по 22 июня возможны перебои в водоснабжении и снижение давления, вплоть до полного отсутствия воды в часы пикового водопотребления, в части Индустриального района, ограниченной улицами Декабристов, Рязанская, Геологов, Власова, Дивьинская, 1-я Андроновская, Свиязева и Карпинского.

Более подробный перечень адресов, где будет отсутствовать водоснабжение 21-22 июня, доступен на сайте «Новогора» в разделе «Отключения».

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