На краевой выпускной бал «Будущее здесь!» в Перми пришли свыше 5 тысяч человек На мероприятии наградили стобалльников и педагогов Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В пятницу, 27 июня, в Перми на набережной Камы состоялся выпускной бал «Будущее здесь!», в котором приняли участие свыше 5 тыс. человек. Основными гостями стали выпускники 11-х классов, техникумов и колледжей, а также их учителя и родители.

В рамках краевого бала прошло награждение мультистобалльника — Арсения Чайникова из Лысьвы. Ему вручили благодарственное письмо губернатора Дмитрия Махонина. Напомним , молодой человек набрал по 100 баллов по русскому языку и физике, а также 92 балла по профильной математике.





Также были награждены четверо стобалльников, которые за четыре экзамена набрали от 385 баллов. Награды получили и трое выпускников, сдавших три предмета и получивших в сумме от 292 баллов. Отдельно губернатор вручил благодарственные письма педагогам.





Кроме того, в этом году выпускники-стобалльники высадили ивы на «Аллее выпускников». Организаторы отметили, что «каждое дерево станет символом надежды, сил и невидимой связи, соединяющей поколения».

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