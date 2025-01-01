В Прикамье средний размер автокредита сократился почти на 3% за год Средний показатель мая 2025 года — 1,22 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за год на 2,4% сократился средний размер выданных автокредитов. Об этом сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

По данным «НБКИ», в мае этого года средний размер автокредита составил 1,22 млн руб., когда как в аналогичном месяце прошлого года показатель был 1,25 млн руб.





В целом по России средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,27 млн. руб. и снизился на 9,6% за год. Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (1,72 млн. руб.), Московской области (1,56 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,39 млн. руб.) и Ленинградской области (1,39 млн. руб.).





«В настоящее время низкие значения данного показателя по сравнению с прошлым годом обусловлены, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — отметил директор по маркетингу "НБКИ" Алексей Волков.

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