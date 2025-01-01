В Перми презентовали современный комплексный атлас города Это первый подобный сборник в России XXI века Поделиться Твитнуть

Фото: Виталий Кокшаров

В администрации Перми был представлен новый комплексный атлас города, который отражает его историю, природные условия, население, экономику и достопримечательности. В мэрии отметили, что это первый классический комплексный атлас города, выпущенный в России за последние 20 лет.

Атлас содержит в себе около 60 карт и геоизображений (фотокарт, исторических карт и планов), большинство из которых созданы и опубликованы впервые. Масштабы карт охватывают как весь город, так и отдельные объекты. Кроме того, в атласе содержится много инфографики, иллюстраций и текстовых описаний.





По словам пресс-службы мэрии, атлас будет полезен для органов власти, проектных организаций, специалистов в области консалтинга, турагентств, а также для вузов, академических институтов и школ. Атлас может использоваться и в рекламных и презентационных целях.





Создание атласа было осуществлено коллективом авторов и учеными ПГНИУ при поддержке городской администрации.

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