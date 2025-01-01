Прокуратура добилась 2,6 млн рублей компенсации семье погибшего на предприятии работника Мужчина упал с 21-го этажа Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми провела проверку в связи со смертью работника на производственном предприятии.

Как сообщает ведомство, мужчина упал с 21-го этажа при выполнении строительно-монтажных работ по устройству монолитного железобетонного каркаса на объекте капитального строительства.





Однако организация не выплатила компенсацию морального вреда семье погибшего. Известно, что у мужчины был несовершеннолетний ребёнок.





Прокурор для защиты прав и интересов ребёнка направил иск в суд о взыскании с работодателя компенсации. При рассмотрении иска стороны вышли на мировое соглашение, организация согласилась выплатить 2,6 млн руб. Сумма выплаты утверждена судом.





Отмечается, что денежные средства перечислены законному представителю несовершеннолетнего.

Ранее также сообщалось, что в Пермском крае завершено официальное расследование серьёзного инцидента на производстве. За нарушение инструкций по охране труда организация была оштрафована на 450 тыс. руб.

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